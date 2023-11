(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: em momento de destaque para seus assuntos sociais e amizades quando estarão bem acertadas as ações de grupo e lida com o público. Interesses: a regência do dia mostra maior tranquilidade em fase de habilidade com o trabalho. Vida íntima: boas novidades e apego nas suas relações.

