(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: em bom momento pessoal, evite se mostrar radical ou agressivo no trato com pessoas próximas. Interesses: atente bem aos seus atos e decisões nas finanças, pois isso permitirá o aumento de ganho e vantajosas mudanças para a lida com o trabalho. Vida íntima: esperanças renovadas.

Quinta-feira