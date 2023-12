(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: momento de aspecto astrológico que vai lhe trazer acerto e boa decisão nos seus novos planos pessoais. Interesses: você terá dia positivo para as suas finanças e vivenciará boa posição no trabalho. Vida íntima: o apoio de pessoa experiente se fará com maiores atenções e cuidados.

Quinta-feira