(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: demanda de pessoa próxima e assuntos pendentes do passado assumem agora uma posição destacada no cotidiano. Interesses: você terá vantagens por maiores cuidado e atenção nas finanças e no trabalho. Vida íntima: mudanças podem ocorrer em seu ânimo trazendo bom trato com íntimos.

Quinta-feira