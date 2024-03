(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você terá, ao longo do dia, inquietação com pessoas próximas o que pode afetar seus ânimo e humor. Interesses: dia de bom condicionamento material e de resultados benéficos para suas iniciativas relacionadas ao trabalho e as finanças. Vida íntima: novidades que devem compensá-lo.

Quinta-feira