(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: seu otimismo o fará mudar comportamento com superação de insegurança com maior autoconfiança em dia que mostra alto grau de sensibilidade na sua forma de agir com pessoas próximas. Interesses: bom momento para empreendimento que vise lucro. Vida íntima: estabilidade nos afetos.

março 2024