(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: antecipando-se às decisões dos amigos ou pessoas próximas, procure dar mais atenção e cuidados aos seus planos. Interesses: dia estável com ânimo confiante por maior otimismo com as tarefas de rotina de seu trabalho. Vida íntima: mantenha a paciência, mesmo em situações difíceis.

Quinta-feira