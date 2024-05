(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a posição do Sol e Vênus em Gêmeos e da Lua em seu signo oposto revela forte sensibilidade a marcar as suas atitudes e formas de comunicação. Interesses: momento que o verá com ânimo para mudar o rumo na lida do trabalho e finanças. Vida íntima: boas lembranças e muitas emoções.