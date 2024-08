(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: momento propício para tudo o que se relacione a favor e demandas de pessoas próximas. Dia de bom humor e ânimo. Interesses: hoje poderá ocorrer situação nova que irá preocupá-lo no trato com as finanças. Compensação nas relações de trabalho. Vida íntima: afabilidade com íntimos.