(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a Lua em boa parte do dia o afeta com posição que irá marcar de forma positiva as ações de pessoa próxima. Interesses: preocupação em dia de posicionamento dominado por fatores debilitados nos assuntos que exijam paciência e minúcia. Vida íntima: dedicação dos íntimos. Surpresas.