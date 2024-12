(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com a influência da Lua em boa parte do dia suas ações tenderão a enfrentar de forma equivocada novas exigências dos amigos. Interesses: cuide das suas economias e controle gastos. Vida íntima: excessivamente sensível, evite reações bruscas e confronto desnecessário com íntimos.