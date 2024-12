(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: bom aspecto amplia a sua sensibilidade na lida com as pessoas. Interesses: um entendimento proveitoso nas demandas e exigências irá beneficiá-lo trabalho. Isso gerará aura de vantagem para as suas finanças. Vida íntima e sentimentos: harmonia em dia que lhe será muito benéfico.