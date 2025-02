(21 de junho a 21 de julho) - A semana: procure a companhia de pessoas que mais lhe agradam e valorize a convivência e harmonia no trato com demandas sociais. Interesses: dias propícios a novas iniciativas com empenho na rotina das obrigações e atividades de trabalho. Vida íntima e sentimentos: humor e ânimo instáveis.

