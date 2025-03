(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: neste sábado reveja sua forma de se comportar e mude no que for necessário, controlando seus impulsos. Interesses: seu senso da realidade, aliado ao rigor no agir, pode trazer um pouco de arrogância para sua forma de se relacionar. Vida íntima e sentimentos: alegria e lembranças.

Tags:

sábado