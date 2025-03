(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com bons aspectos hoje se acentuam influências que farão com que você passe a agir de forma mais contida. Interesses: tenha cuidado ao agir, pois suas iniciativas tenderão a atrair novas responsabilidades no trabalho ou negócios. Vida íntima e sentimentos: harmonia com íntimos.