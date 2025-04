(21 de maio a 20 de junho) - A semana: dias mais proveitosos com acontecimentos gratificantes que deverão ser valorizados. Muita movimentação no campo social. Interesses: semana de positiva regência com a consolidação de boas perspectivas em seu trabalho e para as finanças. Vida íntima e sentimentos: procure o diálogo.

Tags:

Domingo