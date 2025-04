(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: pequenos fatos do cotidiano irão compensá-lo e fazer com que passe a dar maior atenção à lida com a família. Interesses: hoje se acentua mudança que bem alterará seus planos para o trabalho de rotina. Finanças protegidas. Vida íntima e sentimentos: solução de pendências íntimas.