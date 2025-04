(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: bons aspectos geram um quadro de fortes emoções e movimentação acima do comum. Interesses: você deve evitar mudança de planos no trabalho e com as novas ocupações. Procure o apoio de pessoas próximas. Vida íntima e sentimentos: reações muito emotivas com as demandas de íntimos.