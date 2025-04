(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: momento de atitudes bem pensadas nas relações pessoais e com as suas amizades. Interesses: antigos planos profissionais se farão mais viáveis. Bom encaminhamento para os assuntos de negócios e compra e venda. Vida íntima e sentimentos: com íntimos, evite discussões e polêmicas.