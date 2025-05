(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: as suas relações apontam um quadro de mudança que se revelará muito benéfica no cotidiano. Interesses: dia de contrariedades ligadas aos planos com dinheiro ou propriedades. Evite os compromissos longos. Vida íntima e sentimentos: momento de encontro que deixará boas lembranças.