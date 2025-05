(21 de maio a 20 de junho) - A semana: você vivenciará dias muito benéficos, embora dependentes mais de seu próprio ânimo que de fatores externos. Aja com otimismo. Interesses: nos assuntos materiais há a possibilidade de novo ganho e vantagem com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: aceite melhor as atitudes alheias.

Tags:

Domingo