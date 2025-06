(21 de maio a 20 de junho) - A semana: a pressa excessiva poderá governar a sua forma de se relacionar fazendo-o agir de forma precipitada. Interesses: nestes dias procure agir com maior determinação no seu trabalho e dinheiro. Vida íntima e sentimentos: faça da harmonia sua forma de evitar os desacertos com íntimos.



Tags:

Domingo