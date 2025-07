(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a Lua em seu signo oposto o favorecerá nas mudanças de comportamento. Por isso, aja de forma afável. Interesses: procure agir com moderação no trabalho e com dívida ou compromisso. Acerto de problema financeiro. Vida íntima e sentimentos: boa convivência com os íntimos. Harmonia.