(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você se mostrará hoje determinado e firme para lidar com pedidos e demandas de pessoa bem próxima. Interesses: por quadro favorável com novo ganho e muita sorte o momento é benéfico no trabalho, nas finanças e sua relação com dinheiro alheio. Vida íntima: preocupação com íntimo.

Quinta-feira