(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: os relacionamentos sociais podem hoje se beneficiar da ação de amigo que o fará mais confiante e seguro. Convivência acertada com a sua família. Interesses: você agora terá boa influência para gerir com acerto e mais objetividade as suas finanças. Vida íntima: emoções contidas.

Quinta-feira