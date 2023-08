(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: bom posicionamento lhe trará um quadro significativo no campo das relações com pessoas amigas. Interesses: momento de novas responsabilidades e obrigações com o seu trabalho. Vida íntima: seus comportamento e sensibilidade poderão levá-lo a desentendimentos e mágoa com íntimos.

