(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: dias de muita sorte e boa convivência com pessoa próxima. Interesses: o ponto alto do período estará na forte e benéfica influência com afirmação e segurança nos negócios. Atitude e decisões bem pensadas. Vida íntima: você agora corre o risco de desencanto e dúvidas com íntimos.

Agosto 2023