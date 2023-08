(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com uma forte regência em seu signo procure, neste fim de semana, a condução de forma equilibrada e firme da rotina pessoal. Interesses: você contará hoje com quadro que lhe trará boas mudanças com novos desafios envolvendo as suas finanças. Vida íntima: aceite conselho e ajuda.

Agosto 2023 | sábado