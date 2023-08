(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: Vênus em movimento retrógrado em seu signo faz prever preocupação e sensibilidade com questões pessoais. Interesses: quadro que pede cuidado em os compromissos em dia de posição que o valoriza no trabalho com versatilidade e inteligência. Vida íntima: afeto e relações contidos.

