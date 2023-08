(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: influência de pessoa próxima irá compensar sua rotina e melhorar o seu relacionamento com amigos. Interesses: procure posição mais firme no trato com dinheiro e dívidas e, em seu trabalho, evite assumir novos encargos ou compromissos e tarefas. Vida íntima: emotividade exagerada.

Agosto 2023