(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: em dias de realização, as indicações para seu signo marcam maior dinamismo pela ação de pessoa muito próxima. Interesses: favores irão afetar as suas finanças e as suas fontes de renda. Mas, evite os gastos fúteis. Vida íntima: esta fase será de carência e de algumas preocupações.

Agosto 2023