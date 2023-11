(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: há agora em seu signo quadro bastante positivo para relações sociais e com novas amizades. Interesses: poderão ocorrer hoje exigências daqueles que convivem com a sua rotina material. Acerto com as obrigações de trabalho. Vida íntima: exercite mais sua capacidade de tolerância.

Tags:

Quinta-feira