(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: o bom trânsito de hoje mostra posicionamento vantajoso nos assuntos pessoais e na lida com seus amigos. Viagens favorecidas. Interesses: momento propício para lidar com o próprio dinheiro. Vida íntima: sensibilidade que o fará mudar seus conceitos sobre as questões com íntimos.

Quinta-feira