(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: deixando de lado as atitudes de pessoas próximas que podem contrariá-lo, procure se mostrar mais aberto aos conselhos ou apoio de amigos. Interesses: vantagem com o seu modo de agir em dia no qual podem ocorrer mudanças significativas no trabalho. Vida íntima: emoções contidas.

Tags:

Quinta-feira