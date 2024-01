(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: momento que mostra influência positiva para decisão importante em quadro que aponta solução de pequenas pendências com pessoas da família. Interesses: dia de acerto nas finanças e mudança de decisão que, tomada com cautela, trará benefícios. Vida íntima: preocupação com íntimos.

Tags:

Quinta-feira