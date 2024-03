(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: agora, em meio à boa regência do período, você terá mais habilidade para conduzir rotina e compromissos. Interesses: controle mais rígido será ponto a ser observado na sua lida com dinheiro. Vida íntima: dê-se à tranquilidade da lida com íntimos e não se prenda a problema alheio.

março 2024 | sábado