(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: momento de agir com maior habilidade para influir amigos com suas opiniões. Interesses: nas finanças e trabalho procure comportamento objetivo e claro. Você hoje será afetado por influência que trará preocupação com tarefa de rotina. Vida íntima: sensibilidade bastante ampliada.

Tags:

Quinta-feira