(21 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você hoje verá superadas exigências e demanda pessoal e com isso vivenciará momento de maiores partilha e alegria. Interesses: quadro de vantagem que se consolidará com suas novas obrigações profissionais. Finanças protegidas. Vida íntima: evite as reações bruscas e impensadas.

Quinta-feira