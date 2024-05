(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: momento que mostra fragilidade na lida com interesses pessoais e na relação com os estranhos. Interesses: quadro que mostra elementos debilitados no trato de seus negócios com maus resultados para as finanças. Vida íntima: em dia complicado e tenso, evite discussões e polêmicas.

Tags:

Quinta-feira