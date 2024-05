(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: seu modo de agir na rotina social deve se voltar às novas iniciativas com o atendimento às demandas e pedidos. Interesses: influência positiva deverá marcar o seu cotidiano no trato com o próprio dinheiro. Quadro de habilidade e vantagem no trabalho. Vida íntima: sensibilidade.

Tags:

Quinta-feira