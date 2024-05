(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: período de posição benéfica que acentua o caráter firme e determinado da atual fase de sua vivência pessoal. Interesses: haverá na sua semana posicionamento que o favorecerá com estabilidade nas suas finanças e lida do trabalho. Vida íntima: solução de pendências com os íntimos.

