(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: quadro de equilíbrio na lida com novas amizades em momento de posição que marcará de forma intensa seu relacionamento pessoal. Interesses: no campo material as indicações são positivas e apontam um bom momento com as finanças. Vida íntima: quadro de ternura e carinho. Romantismo.