(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: bom aspecto em seu signo lhe trará momento de ânsia por liberdade no agir e oportuna e bem vinda influência de pessoa amiga. Interesses: você será afetado por forte aspecto que lhe trará vantagem com as finanças e no trabalho. Vida íntima: valorize suas decisões com os íntimos.

Junho 2024 | Quinta-feira