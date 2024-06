(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: momento de satisfação com o apoio de pessoas mais experientes que o beneficiará de forma inesperada. Interesses: sua lida com dinheiro será marcada por novidades em dia de indicações favoráveis para seu trabalho com o público. Vida íntima: carência de realismo nas suas decisões.

Tags:

Junho 2024 | Quinta-feira