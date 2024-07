(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a posição da Lua em signo do mesmo elemento mostra dia no qual você terá a compensá-lo o dinamismo e novidade em sua rotina. Interesses: lucros com negócios próprios e no trato com dinheiro. Recebimento de quantia inesperada. Vida íntima: solução de pequenos desencontros íntimos.

Junho 2024 | sábado