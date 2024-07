(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: reações pensadas e contidas o farão encontrar a solução de pendências em dia de convivência compensadora. Interesses: controle seus gastos em dia no qual nem tudo o compensará nas finanças. No trabalho, acerto para seus novos planos. Vida íntima: evite as decisões precipitadas.

