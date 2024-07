(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: quadro que mostra ânsia por estabilidade e tranquilidade com a rotina. Interesses: consolida-se hoje boa influência da Lua em signo do Fogo atuando sobre seu modo de pensar e agir diante de problema financeiro. Habilidade e segurança no trabalho. Vida íntima: forte sensibilidade.

Quinta-feira