(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você terá um dia de boa convivência com amigos e de significativas e duradouras alterações na sua rotina em família. Interesses: os fatos, ainda que não lhe pareçam importantes, marcarão a sua lida das finanças e com seu trabalho. Vida íntima: bom relacionamento com os íntimos.