(22 de julho a 22 de agosto) - Destaque: o Sol regerá neste mês a sua 2ª casa do zodíaco influenciando os campos da sua capacidade de ganhar dinheiro por seus próprios esforços, seus talentos e recursos. Hoje: quadro de boa lida com parente afetará a rotina em dia de mudanças com a superação de preocupações financeiras.

Tags:

Quinta-feira