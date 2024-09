(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: os trânsitos do dia mostram momento de preocupação que virá de atitudes de pessoas muito próximas. Interesses: vantagens e compensações com as finanças. Com decisão bem pensada há mudança que irá se refletir em seu trabalho. Vida íntima: na intimidade, momento de muitas dúvidas.